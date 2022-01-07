Güngören'deki tacizde yeni gelişme! Serbest kalınca evinin önünde yakalayıp darp ettiler

İğrenç olay, İstanbul Güngören'de yaşandı. Mesai bitiminde genç kız, iş arkadaşı tarafından takip edilip evinin önünde tacize uğradı. Kızın çığlıkları üzerine koşan mahalle sakinleri tacizciyi yakalayıp darp edildikten sonra polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İbrahim H.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKLDI

Taciz edildiği iddia edilen genç kadının yakınları, akşam saatlerinde serbest kalan şüphelinin evinin önüne geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALAYIP DARP ETTİLER

Burada bir süre bekleyen grup, gelince yakaladıkları İbrahim H.D.'yi dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İbrahim H.D., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken polis soruşturmayı sürdürüyor.

https://www.mynet.com/istanbul-da-igrenc-olay-is-arkadasini-takip-edip-taciz-etti-110106899662

(DHA)

