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Güngören'deki tacizde yeni gelişme! Serbest kalınca evinin önünde yakalayıp darp ettiler

07.01.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de takip ettiği iş arkadaşını evinin önünde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadının yakınları, akşam saatlerinde serbest kalan şüphelinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen grup, gelince yakaladıkları İbrahim H.D.'yi darp etti. İbrahim H.D., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güngören'deki tacizde yeni gelişme! Serbest kalınca evinin önünde yakalayıp darp ettiler

İğrenç olay, İstanbul Güngören'de yaşandı. Mesai bitiminde genç kız, iş arkadaşı tarafından takip edilip evinin önünde tacize uğradı. Kızın çığlıkları üzerine koşan mahalle sakinleri tacizciyi yakalayıp darp edildikten sonra polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İbrahim H.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKLDI

Taciz edildiği iddia edilen genç kadının yakınları, akşam saatlerinde serbest kalan şüphelinin evinin önüne geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALAYIP DARP ETTİLER

Burada bir süre bekleyen grup, gelince yakaladıkları İbrahim H.D.'yi dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İbrahim H.D., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DARP

Polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken polis soruşturmayı sürdürüyor.

https://www.mynet.com/istanbul-da-igrenc-olay-is-arkadasini-takip-edip-taciz-etti-110106899662

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Güngören
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