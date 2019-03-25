- Güngören Güneştepe Mahallesi’nde bir evin çatı katında yangın çıktı. Çatı katını alevlerin sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

IHAAW102546-ASA\/25-03-2019 \n- G\u00fcng\u00f6ren G\u00fcne\u015ftepe Mahallesi\u2019nde bir evin \u00e7at\u0131 kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7at\u0131 kat\u0131n\u0131 alevlerin sard\u0131\u011f\u0131 yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor. \n25.03.2019 10:25:46 TSI\nNNNN D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck ve en ya\u015fl\u0131 T-rex fosili bulundu!Durakta bekleyen kad\u0131n\u0131n telefonunu \u00e7ald\u0131larBe\u015fikta\u015f'taki h\u0131rs\u0131zl\u0131k an\u0131 kamerada
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