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Güngören'in kâbusu oldu! Kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yaptı

29.11.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de, kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Esnafın kâbusu olan hırsızlık şüphelisinin sakat taklidi yaptığı da ortaya çıktı.

Güngören'in kâbusu oldu! Kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yaptı

Güngören Haznedar Mahallesi'nde son günlerde esnafın, kılık değiştirerek sürekli hırsızlık yapan kişiyle başı dertte. İddiaya göre, bir kişi farklı günlerde kılık kıyafet ve imaj değişikliği yaparak iş yerlerinden hırsızlık yapıyor. Son olarak 27 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde aynı kişi olduğu iddia edilen, koltuk değnekli ayağı sarılı bir kişi banyo lifi ve şampuan çaldı.

"SAKAT DEĞİLDİ, SAKAT TAKLİDİ YAPIYORDU"

Kılık değiştiren hırsızın dadandığı marketin sahibi Akif Demirkoparan, "Her seferinde kılık değiştirerek gelen bir hırsız var. Geçenlerde koltuk değneği ile geldi. Her seferinde yakalıyoruz yine geliyor, yine geliyor. Özelikle bu civarındaki esnafın dikkatini çekmek istiyorum, farklı kılık kıyafet ile gelerek çok ucuz malları çalıyor. Yetkililerin de bu iş için müdahale etmesini istiyorum. Geçenlerde koltuk değneği ile gelerek banyo lifi çaldı. Sakat değildi sakat taklidi yapıyordu, yalandan hareketler yapıyor. Bazen sakallı, bazen sakalını keserek geliyor. Hep uyarıyoruz ama hep geliyor. Hırsızı takip etmek için işimizi yapamıyoruz." dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Marketin önüne gelerek dışarıda bulunan eşyaları çalan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin koltuk değneği ile ayağı sarılı şekilde geldiği, dışarıda bulunan şampuan ve banyo lifini çaldığı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği görülüyor. Bir başka kamerada ise, farklı kıyafetiyle şampuan çaldığı görülüyor.

(DHA)

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