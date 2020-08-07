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Güngören'in korku apartmanı! Her an ortadan ayrılacak gibi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de, çökme tehlikesi bulunan 5 katlı bina görenleri korkutuyor. Duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan binadaki çökme riski mahalle sakinlerinin endişe içinde yaşamasına neden oluyor. Binada oturanlar ise çaresizlik içinde bekliyor.

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 40 yıllık binada, kolonları ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riski var.
9 daireden oluşan 40 yıllık binada 3 aile evlerinde kalmayı sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor. Binanın arka bölümünde bulunan duvarların birbirinden ayrıldığı görülürken, balkonlarında derin çatlaklar olduğu ve beton içindeki demirlerin ortaya çıktığı gözlendi. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor.

"BİNAYA KORKARAK GİRİYORUZ"

Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz. Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Binada oturan Serap Baykara ise, "Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Korkuyorum çocuklarımla sabaha kadar uyumak kolay değil. Hasarlı bina. Ufacık bir deprem olsa bina yıkılacak. Can güvenliğimiz yok. Çatlak, yarık, kolonlar patlak. Her türlü hasar var. Belediye gelip hasar tespiti yaptı" diye konuştu.

(DHA)

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