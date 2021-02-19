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  4. Güngören tramvay yolunda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Güngören tramvay yolunda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

19.02.2021 02:56 | Son Güncelleme:
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Güngören Güneştepe Tramvay durağı üzerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Olay, saat 01:30 sıralarında Güngören Güneştepe Tramvay durağı mevkiinde yaşandı.

Güngören Güneştepe Tramvay durağı üzerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 01:30 sıralarında Güngören Güneştepe Tramvay durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 PST 17 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kaçar’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yol üzerindeki kaldırımda bulunan demir dubalara çarptı. Aynı yol üzerinde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olan Ali Yılmaz yönetimindeki 34 YT 7870 plakalı araçla çarpıştı. 34 PST 17 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kaçar ve yanında bulunan Murat Saygılı ile birlikte 34 YT 7870 plakalı araç sürücüsü Ali Yılmaz ve diğer yolcular Gökhan Durmaz ve Selim Temur yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan 1’nin hayati tehlikesi sürüyor
Polis ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin inceleme başlatırken kazada yaralanan Murat Saygılı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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