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  4. Güngören’de 5 katlı binanın 2’nci katında korkutan yangın: 3 yaralı

Güngören’de 5 katlı binanın 2’nci katında korkutan yangın: 3 yaralı

07.04.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören’de 5 katlı bir binanın 2’nci katında elektrik sobasının devrildiği dairede yangın çıktı.

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Güngören’de 5 katlı bir binanın 2’nci katında elektrik sobasının devrildiği dairede yangın çıktı. Evde bulunan 1 kişi son anda uykudan uyanarak evden dışarı çıkarken binada bulunan diğer 2 kişi de dumandan etkilendi.
Olay, saat 23:30 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Cömert Türk Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, evde tek başına olduğu öğrenilen 1 kişi uyuduğu esnada yan odada bulunan elektrikli soba henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Sobanın tutuşturduğu eşyalar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Evde bulunan kadının son anda uykudan uyanarak kendini dışarı attığı öğrenilirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki yangına müdahale ederken sağlık ekipleri yangının çıktığı dairedeki kadını ve binada dumandan etkilenen 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Evde çıkan yangın ise kısa süre sonra söndürüldü.

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