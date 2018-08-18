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Güngören'de 6 katlı binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Güngören'de 6 katlı binada yangın

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bazı mahalle sakinleri korkulu gözlerle izledikleri yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalışırken, bazı mahalle sakinleri ise kahvehanede tavla ve kağıt oynamaya devam etti.
Yangın Akıncılar Mahallesi, Öğretici Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısında saat 15.30 sıralarında çıktı. Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızla diğer kısımlara yayıldı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerine çıkan sokaklara şerit çekerek önlem aldı. Bina sakinleri korkulu gözlerle yangına müdahaleyi izledi.

KOVAYLA MÜDAHALE ETTİ
Yangın nedeniyle çatıdan düşen bazı parçalar tehlikeye neden oldu. Bazı parçalar alt katlardaki balkonlara düşmesi nedeniyle yan apartmandaki bir kişi eline aldığı kovayla su atarak müdahale etti. Yangının çıktığı binanın karşısında bulunan kahvehanede bazı kişilerin olup biteni umursamadan tavla ve kağıt oynaması dikkat çekti. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınırken
bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber)Güngören'de 6 katlı binada yangın(Geniş haber)Güngören'de 6 katlı binada yangın(Geniş haber)Güngören'de 6 katlı binada yangın(Geniş haber)Güngören'de 6 katlı binada yangın

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