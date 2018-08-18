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Güngören'de 6 katlı binada yangın (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) - GÜNGÖREN'de 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Güngören'de bulunan 6 katlı binanın en üst katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

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