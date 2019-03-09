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Güngören’de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

IHAAW134104-ASA/09-03-2019 - Güngören’de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. 09.03.2019 13:41:04 TSI NNNN

IHAAW134104-ASA/09-03-2019

- Güngören’de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

09.03.2019 13:41:04 TSI
NNNN

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