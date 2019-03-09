- Güngören’de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

IHAAW134104-ASA\/09-03-2019 \n- G\u00fcng\u00f6ren\u2019de 6 katl\u0131 binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \n09.03.2019 13:41:04 TSI\nNNNNPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fcler\u00d6ld\u00fcr\u00fclen \u00e7ift\u00e7i, katilini ve olay an\u0131n\u0131 kaydetmi\u015fOkul m\u00fcd\u00fcr\u00fc ve yard\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n yumruklu kavgas\u0131 kamerada
Okuyucu Yorumları 0 yorum