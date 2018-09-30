HABER

- GÜNGÖREN'DE 7 KATLI BİNA ÇÖKME RİSKİNE KARŞI BOŞALTILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA Güngören'de temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 7 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA
Güngören'de temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 7 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Apartmandan tahliye edilen vatandaşların çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde Cemal Gürsel Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan 7 katlı apartmanda oturan vatandaşlar binadan sesler geldiğini fark etti. Apartmandan çıkan vatandaşlar binada çatlaklar ve hasarlar meydana geldiğini görünce durumu hemen polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri apartmanda yaptıkları incelemeler sonucunda 7 katlı binayı çökme riskine karşılık güvenlik gerekçesiyle boşaltma kararı aldı. Apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edildikten sonra bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye ekipleri apartmanın önüne şerit ve bariyerli önlem aldığı görüldü. Ayrıca apartmanın dış kısmına ağaç kütüğü ile desteklenmesi dikkat çekti. Evleri mühürlenen bina sakinleri, çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi. Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- Zabıta ekiplerinin önlemi
- Binadaki çatlakların görüntüsü
- Binanın dışına koyulan ağaç kütüğünün görüntüsü
- Genel ve detaylar

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacakArtvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.