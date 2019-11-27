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Güngören'de alev alev yanan tekstil atölyesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı (Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 06:21 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan yaklaşık bin metrekarelik alandaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güngören'de alev alev yanan tekstil atölyesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı (Geniş Haber)

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan yaklaşık bin metrekarelik alandaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken panikleyen bazı yabancı uyruklu çalışanlar kendilerini aşağı attı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Güngören, Gençosman Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çinçin Deresi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki yaklaşık bin metrekare tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇALIŞANLAR PANİKLE AŞAĞI ATLADI

Yangın sırasında iş yerinde bulunan bazı yabancı uyruklu çalışanlar panikle aşağı atlarken bazıları da dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Esenler ve Bağcılar'a ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans da sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İTFAİYE ALEVLERE ÜÇ KOLDAN MÜDAHALE ETTİ
Yangın çıkan iş yerinin bulunduğu caddenin her iki tarafına da şerit çeken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri de yangına üç koldan müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik yaptığı çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaparken içeri de de kimse olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yangın sırasında trafiğe kapatılan Çinçin Deresi Caddesi ise ekiplerin çalışmasının sona ermesinin ardından açıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Güngören'de alev alev yanan tekstil atölyesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı (Geniş Haber)

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