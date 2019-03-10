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Güngören’de bir araç kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 02:37 | Son Güncelleme

Güngören Sanayi Mahallesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir araç kundaklandı.

Güngören’de bir araç kundaklandı

Güngören Sanayi Mahallesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir araç kundaklandı. Polis şüpheli veya şüpheliler hakkında geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay, saat 01.30 sularında Güngören Sanayi Mahallesi Çınarlar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye park halinde olan 34 SJE 26 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. İçinde araç lastikleri olan otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Araçtan çıkan alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servise bildirdi, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri ise kundaklamayı yapan şüpheli şahıs veya şahıslar üzerinde çalışma başlattı.

Güngören’de bir araç kundaklandı

Güngören’de bir araç kundaklandı

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