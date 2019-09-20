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Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı.

Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı

Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Güven Mahallesi Bayındır Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede binanın çatısını sardı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Güngören ve Bakırköy ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hazır bekletildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar sokağa döküldü. Binanın 4’üncü katında oturan Ayhan Yılmaz, “Yangın benim evin üstünde çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Binada kimse yok” diye konuştu.
Yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ferhat Erkek, “Yangının çıktığı binanın tam karşısında oturuyorum. İlk başta dumanlar çıktı. İtfaiye anında müdahale etti. Erkenden haber vermişler” dedi.

Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı

Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı

Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı

Güngören’de bir binanın çatısı alev alev yandı

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