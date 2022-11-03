Güngören'de bir iş yerinden çelik kasa çalan 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 26 Ağustos'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinden, içerisinde çek, senet ve bir miktar para bulunan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece saatlerinde iş yerine giren yüzleri maskeli 3 şüphelinin, ofis kısmında bulunan çelik kasayı alarak dışarıya taşıdıklarını ve olay yerine gelirken kullandıkları otomobile yüklediklerini belirledi.

Çalışmaların devamında, şüphelilerin kullandığı otomobilin de 20 Temmuz'da Başakşehir'de çalındığı ortaya çıktı.

Zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, Bağcılar ve Güngören'de belirlenen adreslere yaptıkları baskında Hakan D. (27), Seydoş Ş. (19) ve Muhammed D.O'yu (18) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Muhammed D.O. tutuklandı, diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

