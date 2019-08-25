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Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö.

Mustafa BKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren Hülya Ö.'nün, yaklaşık bir yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, dün geceden itibaren birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, bugün de tartışmanın devam ettiğini, eşinin kendisine şiddet uygulaması üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)
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