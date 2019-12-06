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Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 23:23 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin, belediyede çalışanı Enes Turan'a, kendisini görmesine rağmen ayağa kalkmamasını gerekçe göstererek tuvalet önünde oturma cezası verdiği iddia edildi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin, belediyede çalışanı Enes Turan'a, kendisini görmesine rağmen ayağa kalkmamasını gerekçe göstererek tuvalet önünde oturma cezası verdiği iddia edildi. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Başkan Yardımcısı Turan görevden alındı.

Güngören Belediyesi Meclis Başkanvekili Ömer Lütfi Arı mecliste yaptığı konuşmasında, “Belediye Başkan yardımcılarımızdan birisi tarafından bir çalışanımıza asla tasvip edemeyeceğimiz bir ceza uygulanmış. Konu sosyal medyada geniş yer bulmuştur. Meclis başkanlık divanı olarak bu yapılanı en ciddi ifadelerle kınıyoruz. Benzeri durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bir sistemin oluşturulmasını da meclis olarak başkanlıktan talep ediyoruz" dedi.

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