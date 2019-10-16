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GÜNGÖREN'DE ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI(EK BİLGİLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 02:13 | Son Güncelleme

Güngören'de, motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan bir grup arasında çatışma çıktı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA)
Güngören'de, motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan bir grup arasında çatışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışmada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı. Olay, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle kıraathane önüne gelen kişiler, burada bekleyen bir gruba ateş açtı. Kıraathane önündeki grubun da motosikletli saldırganlara karşı ateş açması sonucu olay çatışmaya dönüşürken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

BİR ÖLÜ, 2 YARALI
Çatışmada, Gökhan Osman, Osman S. ve Güney B. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sağlık ekipleri ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Gökhan Osman ve Güney B., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Osman S., ise Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökhan Osman tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise söz konusu kıraathane ve çevresinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

KAHVEHANE İŞLETMECİSİ OLAYI ANLATTI
Kurşunların isabet ettiği kahvehanenin sahibi Adnan Şimşek, "Kahvede arkadaşlar oturuyordu. Önünde, burada da bir topluluk vardı. Bir kişi geldi, sıkmaya başladı. O sırada seken kurşunlar arkadaşımız Osman Saral'ın tam karnına geldi. Ateş edip vurulan çocuğu alıp hastaneye kaldırdılar. Yaralılardan ikisi kahvehanede oturan arkadaşlarımızdı, diğeri de olayların içinde olan birisiydi. Mermi içeride otururken isabet etti arkadaşlarımıza. Biz yere yattık. Diğerleri motosikletle kaçtı" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Ekiplerin çalışmaları
-Röportajlar
-Genel ve detaylar

15.10.2019 - 23.27 Haber Kodu : 191015272

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