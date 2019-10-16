Güngören'de çatışma: 1 ölü, 2 yaralı(Ek bilgilerle)

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de, motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan bir grup arasında çatışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışmada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı. Olay, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle kıraathane önüne gelen kişiler, burada bekleyen bir gruba ateş açtı. Kıraathane önündeki grubun da motosikletli saldırganlara karşı ateş açması sonucu olay çatışmaya dönüşürken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

BİR ÖLÜ, 2 YARALI

Çatışmada, Gökhan Osman, Osman S. ve Güney B. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sağlık ekipleri ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Gökhan Osman ve Güney B., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Osman S., ise Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökhan Osman tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise söz konusu kıraathane ve çevresinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.