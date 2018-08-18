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Güngören'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bir kişi, mağazada silahla öldürülmüş halde bulundu

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokağı'ndaki kapısı açık giysi mağazasında, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, öldürülen kişinin 48 yaşındaki Halit Karabulutoğlu olduğunu belirledi.

Polis, iş yerinin çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak bölgede inceleme başlattı.

Bu arada, Karabulutoğlu'nun eski ortağı olduğu belirtilen mağaza sahibinin arandığı öğrenildi.

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cinayet Güngören

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