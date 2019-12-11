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Güngören'de deri atölyesinin bacası alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 07:14 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki  deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de gece saatlerinde 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede zemin kattan çatıya uzanan havalandırma bacasını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacadan yükselen alevleri iş merkezinin çatısına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın Güngören, Sanayi Mahallesi'nde gece saat 04:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İmar Sokakta bulunan 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bacanın iç kısmından zeminden çatıya kadar uzandı. İş merkezinde görevli güvenlik görevlileri bacadan çıkan alevleri görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan bacaya merdiven yardımıyla müdahale etti. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çevre ilçelerden takviye ekip istedi. Bu sırada iş merkezinde çalışan bazı işçiler güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri de iş merkezinin çevresinde önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan baca iş merkezinin çatısını sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerine ait bacada hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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