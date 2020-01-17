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  4. Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı (3)

Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 07:06 | Son Güncelleme

Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

ENKAZ KALDIRMA SONRASINDA CADDE TRAFİĞE AÇILDI

Mustafa BAKIRHAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL(DHA) - Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Güngören'de 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri patlamanın yaşandığı daire ve çevresine uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Belediye temizlik görevlileri de çevreye yayılan cam ve taş parçalarını süpürdü. Patlamadan kalan enkaz ise iş makinesi yardımıyla kamyona doldurularak kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrası Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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