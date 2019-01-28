Güngören'de fabrika yangını (3)

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK/İSTANBUL(DHA)-GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

