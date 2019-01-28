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Güngören'de fabrika yangını (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı.

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK/İSTANBUL(DHA)-GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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