HABER

Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 19:38 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de genellikle Suriyeli ailelerin yaşadığı 6 katlı bir bina, dibinde meydana gelen göçük nedeniyle boşaltıldı.

Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı

Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de genellikle Suriyeli ailelerin yaşadığı 6 katlı bir bina, dibinde meydana gelen göçük nedeniyle boşaltıldı.
Güngören, Haznedar Mahallesi, Çapa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın dibindeki boş alanda çökme meydana geldi. Deprem etkisi yaratan sarsıntı göçüğün yaşandığı binanın yanı sıra çevredeki binalarda da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sokağa döküldü. Polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binada bulunan kişileri tahliye ederken, belediye ekipleri de binada ve göçüğün yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı ekipler de olay yerine gelerek çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı, binada inceleme yaptı. Söz konusu binanın bir süre önce belediye tarafından mühürlendiği belirtildi. Olay yeri ve çevresinde önlem alındı.

(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber)Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı(Geniş Haber)Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı(Geniş Haber)Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı(Geniş Haber)Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı

PARTNERDoğum anını görenler inanamadı! Saniyeler içinde olduDoğum anını görenler inanamadı! Saniyeler içinde oldu
Taşburun, 'çöp burun' olmaktan kurtuluyorTaşburun, 'çöp burun' olmaktan kurtuluyor
Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke olduSuriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.