Güngören'de göçük: 6 katlı bina boşaltıldı

Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de genellikle Suriyeli ailelerin yaşadığı 6 katlı bir bina, dibinde meydana gelen göçük nedeniyle boşaltıldı. Güngören, Haznedar Mahallesi, Çapa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın dibindeki boş alanda çökme meydana geldi. Deprem etkisi yaratan sarsıntı göçüğün yaşandığı binanın yanı sıra çevredeki binalarda da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sokağa döküldü. Polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binada bulunan kişileri tahliye ederken, belediye ekipleri de binada ve göçüğün yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı ekipler de olay yerine gelerek çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı, binada inceleme yaptı. Söz konusu binanın bir süre önce belediye tarafından mühürlendiği belirtildi. Olay yeri ve çevresinde önlem alındı.



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