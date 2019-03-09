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GÜNGÖRENDE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (3 alevli görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ/İstanbul DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.

Alper KORKMAZ/İstanbul DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.

Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binalar boşaltıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu. Görgü tanığı Hüseyin Karabağ, "Çatıda ufak bir duman gördük. Yangın olabilir diye itfaiyeye haber verdik, binada oturan insanları uyardık. Rüzgarla beraber yangın büyüdü. 3-4 apartmanın çatısını sardı. Bildiğim kadarıyla yaralı yok" dedi.

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