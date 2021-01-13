Güngören’de kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı

Güngören’de seyir halindeki bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza Güngören ilçesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 BEJ 69 plakalı kamyonetin sürücüsü Aydın Yıkılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında kamyonetin arkasında ilerleyen polis aracındaki memurlar sürücüyü araçtan çıkardı. Kazayı sürücü Yıkılmaz, şans eseri yara almadan atlattı. Olay sonrası Eşref Bitlis Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonetin yoldan çekilmesiyle caddede trafik normale döndü.

