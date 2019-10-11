Güngören'de kız kardeşini öldürüp intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de evli ve iki çocuklu kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş izlenimi vermek için doğalgaz borusuna asan tutuklu kardeş Bilal Takır (30) "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa haksız tahrik indirimi ise uygulamadı. Sanık son sözünde pişman olduğunu söyledi.

"İNANIN BEN ABLAMI İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Takır hazır bulundu. Söz alan sanık Bilal Takır, "Ölen benim ablamdı. 1 buçuk yıldır cezaevindeyim. Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Bu olay bir namus meselesi değil. Ben yargı makamı değilim. Eniştem bana resimler göstermişti. Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm." dedi

SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bilal Takır'ı "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "haksız tahrik" indirimi ise uygulanmadı.