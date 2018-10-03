Güngören'de mazot hırsızları yakalandı

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de bir kamyonetten mazot çalmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bir süre ilerledikten sonra geri gitmeleri ve daha sonra ters dönerek polis ekiplerinden kaçması kameraya yansıdı.

Güngören'de 30 Eylül'de 3 şüpheli bir kamyonetin deposundan mazot çaldığı sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edildi. Şüpheliler polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak minibüsle ters yönden kaçmaya başladı. Esenler O-3 Karayolu Atışalanı bağlantı noktasına kadar süren kovalamaca yaya devam etti. Yaşanan kovalamaca sonucunda E.Y.(13) ve E.Y.(17) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAÇTIKLARI MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN

Polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı minibüsün trafikten men edildiğini belirledi. Araçta yapılan incelemede koltukların söküldüğü ve içinde mazot kalıntıları ile tornavida, pense ve İngiliz anahtarı bulundu.

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin yapılan detaylı sorgusunda 13 yaşındaki E.Y.'nin 'İşyeri ve kurumdan hırsızlık' suçundan, 17 yaşındaki E.Y.'nin ise 'Oto hırsızlığı' ve 'Yağma' suçlarından aranmalarının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 çocuk Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliğine sevk edilirken, polis ekipleri kaçan E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.