Güngören’de medikal deposunda korkutan yangın

Güngören’de bir binanın bodrum katındaki medikal deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadığı görüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bilge Sokak’taki bir binanın altındaki medikal deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın iki katlı bodrum katında bulan bir medikal deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Ölü ya da yaralının olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

