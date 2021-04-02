HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güngören’de medikal deposunda korkutan yangın

Güngören’de medikal deposunda korkutan yangın

02.04.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören’de bir binanın bodrum katındaki medikal deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1/

Güngören’de bir binanın bodrum katındaki medikal deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadığı görüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bilge Sokak’taki bir binanın altındaki medikal deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın iki katlı bodrum katında bulan bir medikal deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Ölü ya da yaralının olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Mahkumlara yeni haberleşme hakkı!Mahkumlara yeni haberleşme hakkı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

2 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu! İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

2 Nİsan koronavirüs tablosu

Son Dakika: 2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Atatürk büstüne saldırmıştı! Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı

Mahkumlara yeni haberleşme hakkı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.