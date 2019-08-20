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Güngören'de motosikletin kadına çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de  yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı.

Güngören'de motosikletin kadına çarpma anı kamerada

Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Kadın yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçen Mart ayında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Aslan'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yerde sürüklenen Aslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Dilek Aslan (40) ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. 20 gün süren tedavisinin ardından ayağa kalkan Dilek Aslan, "İş yerimden çıktım. Yolun karşısına geçmek için adım attığım sırada motosiklet çarparak fırlatıyor sonra sürüklüyor beni. Dizim, bacağım ve omzumdan yaralandım. 1 gün hastanede 20 gün evde yattım. Burası itfaiye güzergahıymış, benden sonra burada bir çocuğa araba çarptı ayağı kırıldı" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Dilek Aslan'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken gelen motosiklet tarafından çarpılarak yere düşmesi ve sürüklenmesi görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Güngören'de motosikletin kadına çarpma anı kameradaGüngören'de motosikletin kadına çarpma anı kameradaGüngören'de motosikletin kadına çarpma anı kamerada

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