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GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:30 | Son Güncelleme

Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, doğalgaz kutusuna çarptı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, doğalgaz kutusuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, etrafa yayılan gaz sızıntısı paniğe neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Genç Osman Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. 34 AJ 5360 plakalı otomobil sürücüsü sokağı döneceği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç binanın boşluğunda asılı kaldı. Sürücü ise yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz sızıntısını kesti. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye götürdü. Mahalle sakinlere etrafa yayılan gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşadı.

"DEMİRLERE SÜRTEREK DOĞALGAZ BORUSUNA ÇARPTI"
Mahalle sakini Reyhan Kılıç, "Ben Başakşehir'den geliyordum. Bir tanıdığımı gördüm, sohbet etmek için yanına gittim. Araba geliyordu karşıdan, oturmamızla araba bize doğru geldi, kaldırıma çarptı. Sonra dönüş yaparak karşı kaldırıma geçti. Demirlere sürterek doğal borusuna çarptı. Ben lastik sesi zannettim. Bir baktık ki doğal gaz, bir koku geldi etrafa yayıldı. Bir korku yaşadık" dedi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Otomobilin kaldırılışı
-Görgü tanığı röp
-Genel ve detaylar

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