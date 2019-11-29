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GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de yolda giden iki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de yolda giden iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olay saat 15.00'te Güngören Tozkoparan Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Yıldız Teknik Üniversitesi önünde meydana geldi. Önceden kurumuş olan ağaç rüzgarın etkisiyle aniden trafiğin aktığı yola devrildi. O anda yoldan geçen iki otomobil ağacın altında kaldı. Olayda yaralanan olmazken iki araçta da hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı ağaç kesme motoru ile parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Devrilen ağaç nedeniyle Dumlupınar Caddesi bir müddet trafiğe kapatıldı. Daha sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu arada yolda yoğun trafik oluştu. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı tamamen kaldırması ile cadde tekrar trafiğe açıldı.

Devrilen ağacın altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Karaevli yaşananları şöyle anlattı:

"Araçla şuradan geliyordum, ağacın yan yattığını görmedik zaten bir anda orta şeride kadar uzandı ağacın kolları bayağı büyük gövdeli bir ağaç. Üstüme devrildi, ne olduğunu anlayamadım. Aşağı indiğimde diğer araç daha kötü ama benimkinde de cam falan patladı. Ama burada bir ihmal var, ağaç tamamen çürümüş, kökü samana dönmüş zaten. Çok şükür cana gelmedi, altında da bayağı öğrenci vardı, yanlarına düştü."

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