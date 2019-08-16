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Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 08:05 | Son Güncelleme

Güngören Güven Mahallesi’nde sabah işe gitmek için araçlarının başına geçen vatandaşlar şok yaşadı.

Güngören Güven Mahallesi’nde sabah işe gitmek için araçlarının başına geçen vatandaşlar şok yaşadı. Sokakta bulunan 10 tane aracın ön lastiklerinden birinin kesildiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 06.00 sularında Güngören Güven Mahallesi Çalışlar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağın sağında ve solunda park halindeki 10 tane aracın ön lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı. Sabah işe gitmek için evden çıkarak araçlarının başına giden vatandaşlar, araçlarının ön lastiklerinden bir tanesinin havasının indiğini fark etti. Daha sonra aracının lastiğini değiştirmeye çalışan İrfan Düzenli, çevredeki diğer araçlarının lastiklerinin de havasının indiğini fark etti. Düzenli, bunun üzerine polisi arayarak, ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eşkal ve kamera çalışması yaptı. Vatandaşlar kesilen lastikleri değiştirerek işe yetişmeye çalıştı.
“Sese uyandık, üzerinde elbise olmayan iki kişi gördüm”
Duruma tepki gösteren İrfan Düzenli, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istedi. Düzenli, “Sese uyandık, sonra koşan birilerini gördük. Sonra arkadaş mesaj atmış, lastiklerini kontrol et diye, lastikleri kesiyorlar diye. Geldim, arabamın ve komşularının arabalarının lastiklerini bıçaklayıp kaçmışlar. Arkadaşın dediğine göre 5 kişi, ben iki kişi gördüm. Üstünde elbise falan bir şey yoktu, aşağıya doğru kaçıyorlardı. Lastik değiştirmek bir şey değil de, böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. 10 tane aracın lastiğini bıçaklamışlar. Şu ekonomik sıkıntının olduğu dönemde insanlara zarar veriyor” diye konuştu.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen araç lastiklerinin neden kesildiği henüz bilinmiyor.

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi
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