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Güngören’de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Güngören dün park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı.

Güngören dün park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin aynı gün içerisinde bir vatandaşı tabanca ile kolundan yaraladığı da ortaya çıktı.
Güngören Güven Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının lastiklerinin bıçak ile kesildiğini fark etmiş ve polisi arayarak ihbarda bulunmuştu.
İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, olayı gerçekleştiren 3 kişinin lastikleri kestikleri günün gecesinde Serkan K. isimli bir vatandaşı da silahla yaraladıkları ortaya çıktı.
Polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile yaralama ve lastik kesme olaylarına karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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