HABER

Güngören’de parklarda kalan vatandaşlar drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Güngören’de vatandaşlar gece olmasına rağmen parkta kalmaya devam ederken, parkta oluşan kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Silivri açıklarında gün içerisinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar korkuyla evlerinden ve iş yerlerinden dışarıya çıkarak, parklar ve bekleme alanlarında toplanmaya başlamıştı. Korkuyla evlerini terk eden vatandaşlar havanın kararmasına rağmen parklarda beklemeye devam etti. Gece olmasına rağmen beklemeye devam eden vatandaşların parkta oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Beyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandıBeyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandı
Deprem anında canını hiçe saydıDeprem anında canını hiçe saydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
26 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu

Son dakika: AFAD'tan vatandaşlara uyarı!

AFAD'tan vatandaşlara uyarı!

Deprem sırasında elinde çayla kaçan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem oldu! Böyle kaçtı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı

Deprem anında canını hiçe saydı

Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Hakkari'den kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.