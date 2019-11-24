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Güngören’de servis minibüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 05:23 | Son Güncelleme

Güngören’de, park halindeki servis minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güngören’de, park halindeki servis minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 03.30 sularında Güngören Gençosman Mahallesi Topçu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 34 LCH 587 plakalı servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüs kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan minibüsü söndürmeye başladı. Yangın yanında dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı ya da yaralını olmadığı öğrenildi.
Söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangını gören mahalle sakini Aziz Ahmet, “Saat 03.30 sularında balkondaydım, bir anda bir ses duydum. Bir patlama sesi, sonra alevleri gördüm. İlk başta, burada bazen ateş yakıyorlar, önemsemedim. Ama alevler yükselince itfaiyeye haber verdim. Yanında iş yerleri var, ona göre söyledi ve itfaiye de ona göre geldi. Yaralı falan yok” dedi.

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