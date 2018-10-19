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GÜNGÖREN'DE SİLAHLA SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

Güngören'de hafta sonu oynanan U-15 Amatör Lig karşılaşmasında kırmızı kart gören çocuğun akrabası silahla sahaya girmek istedi.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)
Güngören'de hafta sonu oynanan U-15 Amatör Lig karşılaşmasında kırmızı kart gören çocuğun akrabası silahla sahaya girmek istedi. Havaya ateş açmak isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Paniğe neden olan kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi Arnavutköy'de 1 kurusıkı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.
Güngören Belediyesi Güneştepe Futbol Sahası'nda Pazar günü Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü ile Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü arasında oynanan U-15\B 13. Grup Amatör Ligi maçı sonunda misafir takım oyuncusu bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından çıkan olaylarda bir kişi silahla ateş etmek istedi. İddialara göre maçın bitimine 2 dakika kala Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü oyuncularından bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından saha dışında veliler arasında tartışma başladı. Maçın bitmesinin ardından ise kırmızı kart gören oyuncunun yakını olduğu öğrenilen bir kişi arabasından aldığı silahla sahanın kenarına geldi. Havaya ateş etmek isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Saha görevlileri ise o sırada demir kapıyı kapatarak şüphelinin içeri girmesini engelledi. Silahın kabzasıyla demir kapıya vuran kişi etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Sahadaki çocukların büyük panik yaşadığı olay sonucunda şüpheli çocuğu alarak olay yerinden ayrıldı. Şüphelinin elindeki silahla gelişi ve havaya ateş açmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında ayrıca maçı seyretmeye gelen çocuklar ve vatandaşlarında paniğe kapılıp olay yerinden kaçtığı görülüyor.

"SAHA İÇİNDE ÇOCUKLAR KORKARAK ETRAFA KAÇIŞTI"
Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Nurullah Öztekin yaşanan olayları şöyle anlattı; "Pazar günü 14.10'da maç sırasında saha içinde ufak bir gerginlik oldu. Rakibin bir oyuncusunun kırmızı kart yemesiyle sahada bir kargaşa başladı. Daha sonra çocuğun velisi karşı taraftan bu tarafa doğru gelerek elinde silahla saldırmaya çalıştı. Çocuğun velisiydi. Çocuğun kırmızı kart yemesinden sonra etrafa saldırmasıyla, o da daha sonra sinirlenip gelip 'çocuğumu bana verin' diyordu. Saha içindeki çocuklar korkarak etrafa kaçıştılar"
Olayla ilgili soruşturma başlatan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ü.B.'yi Arnavutköy'de 1 kurusıkı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelin emniyete getirilerek sorguya alındı.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Silahla gelişi
-Havaya ateş etmek istemesi
-Kaçışan çocuklar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Olay yeri
-Öztekin ile röp
-Genel ve detaylar

18.10.2018 - 11.54 Haber Kodu : 181018066

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