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  4. Güngören’de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı

Güngören’de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı

05.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Güngören’de spor arabasıyla caddelerde drift yapan ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Güngören’de spor arabasıyla caddelerde drift yapan ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye toplam 9 bin 870 TL ceza kesilirken, sürücü belgesi iptal edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Güngören Genç Osman Caddesi üzerinde plakasız spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler araç sürücüsü Şakir Y.’yi gözaltına aldı.
Sürücü Şakir Y. hakkında "Tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesinden 2 bin 81 TL, "Tehlike oluşturacak şekilde ve çevredekilerin rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" maddesinden 288 TL, "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişik" maddesinden bin 228 TL, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan diğer yasak veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 132 TL, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift" maddesinden 6 bin 141 TL, olmak üzere toplamda 9 bin 870 TL idari para ceza uygulandı. Ekipler aracın eksiklerin giderilmesi için 7 gün izin belgesi düzenlendi.
Sürücü Şakir Y. aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesi ise iptal edildi. Sürücü Şakir Y, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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