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Güngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

TAHLİYE kararı verilen Güngören'deki  Abdi İpekçi İlkokulundaki masa, sıra ve yazı tahtaları, öğrencilerin yeni eğitim görecekleri okullara taşınmaya başlandı.

Güngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) TAHLİYE kararı verilen Güngören'deki Abdi İpekçi İlkokulundaki masa, sıra ve yazı tahtaları, öğrencilerin yeni eğitim görecekleri okullara taşınmaya başlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri’de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıklamıştı. Bu okullardan biri olan Haznedar Mahallesinde bulunan Abdi İpekçi İlkokulu'nda eğitim dün saat 17.45 itibariyle sona erdi. Okulda eğitim gören 1520 öğrencinin ise Güngören’de bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu ve Halil İnalcık Anadolu Lisesi’nde pazartesi günü eğitime başlayacağı öğrenildi. Bugün ise sabah saatlerinde Abdi İpekçi İlkokulunda iki bloktaki 25 derslikte bulunan sıra, masa ve yazı tahtaları görevliler eşliğinde kamyonlara yüklenerek öğrencilerin eğitim göreceği okullara götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Güngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladıGüngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladıGüngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladıGüngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladı

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