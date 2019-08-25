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Güngören'de tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda 43 yaşındaki Hülya Ö., birlikte alkol alarak tartıştığı 1 yıl önce evlendiği kocası 36 yaşındaki Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü.  Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta bir apartmanın giriş katında saat 19.15 sıralarında meydana geldi.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda 43 yaşındaki Hülya Ö., birlikte alkol alarak tartıştığı 1 yıl önce evlendiği kocası 36 yaşındaki Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta bir apartmanın giriş katında saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 1 yıldır Kadir Ö.(36) ile evli olan Hülya Ö.(43), eşiyle sürekli şiddetli geçimsizlik sebebiyle kavga ediyordu. Dün gece birlikte alkol alan ikili, alkolün de etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma gündüz saatlerinde de devam etti.

KOCASINI BIÇAKLADI
Akşam saatlerinde tartışmanın büyümesi üzerine Hülya Ö., eline geçirdiği bıçakla kocası Kadir Ö.'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri üzerine Kadir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Kavga sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kadir Ö.'nün öldüğünü belirlendi.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Polis kocasını öldüren ve sinir krizi geçiren Hülya Ö.'yü gözaltına aldı. Polis otosuna bindirilen Hülya Ö., polis merkezine götürüldü. Hülya Ö., aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşiyle birlikte alkol aldıklarını ve birbirleriyle tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede başlattıkları inceleme sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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