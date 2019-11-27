HABER

Güngören’de tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralananların sayısı 5’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 06:36 | Son Güncelleme

Güngören’de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralananların sayısı 5’e yükseldi.

Güngören’de tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralananların sayısı 5’e yükseldi

Güngören’de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralananların sayısı 5’e yükseldi. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.
Yangın, saat 02.40 sıralarında Güngören İlçesi Genç Osman Mahallesi Çinçinderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı bir iş yerinin en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Zemin katı kaporta atölyesi, ikinci katıda tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre yangının çıktığı esnada içeride bulunan kişiler kendilerini aşağıya attı. İhbarı alan polis ekipleri yangının olduğu yere sağlık ekiplerini sevk etti.
Yangında yaralanan 5 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangına Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Bağcılar ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ile ekip sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarında tekstil atölyesi büyük oranda hasar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Güngören'de alev alev yanan tekstil atölyesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı (Geniş Haber)Güngören'de alev alev yanan tekstil atölyesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı (Geniş Haber)
GÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören’de bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın!

Bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın!

Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!

Başkent’te cinnet getiren genç 20 metreden beton zemine çakıldı!

Annesiyle tartışırken 20 metreden beton zemine çakıldı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.