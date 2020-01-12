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  4. Güngören'de trafik kazası: 2 yaralı  

Güngören'de trafik kazası: 2 yaralı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 05:50 | Son Güncelleme

Güngören'de trafik kazası: 2 yaralı  

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 06 AYP 60 plakalı araç, iddiaya göre, saat 04.30 sularında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Yavuz Selim tramvay durağı yakınında takla atan aracın sürücüsü ve araçta bulunan diğer yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güngören’de trafik kazası: 2 yaralı

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