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  4. Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksadı

Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de tramvay yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arası yapılabildi.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de tramvay yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arası yapılabildi. Bir süre aksayan seferler kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza, Güngören Güneştepe tramvay istasyonunda tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Ters yönden geldiği öne sürülen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UM 0611 plakalı kamyonet, önce Bağcılar istikametine seyir halinde olan 34 TJZ 78 plakalı taksiye, ardından tramvay yolu üzerinde bulunan direğe çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralanırken, tramvay seferleri aksadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı taksi sürücüsünü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü.
Kazayı göre Mustafa Kılınç "Taksi dönüş yaparken, kamyonet ters yoldan geldi. Kamyonet sağ tarafından taksiye çarptı, ardından direğe çaptı. Takside diğer direğe çarptı. Taksi şoförü yaralandı. Durumu iyi, kalbini tutuyordu. Ambulansla götürüldü. Tramvay arızalandı." dedi.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kazaya karışan araçlar kaldırılırken, tramvay seferleri normale döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

(FOTOĞRAF)

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