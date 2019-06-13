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Güngören'de tramvay otomobile çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 21:26 | Son Güncelleme

Ters yönden tramvay yoluna giren otomobile tramvayın çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Güngören'de ters yönden tramvay yoluna giren otomobile tramvay çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen 34 BJP 191 plakalı otomobilin sürücüsü, Keresteciler tramvay durağı yanında, ters yönden tramvay yoluna geçmeye çalıştı. Bu sırada, Bağcılar istikametine giden tramvay, hattaki otomobile çarptı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tramvay ve otomobilde hasar oluştu.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün ters yönden tramvay yoluna girmesi ve çarpışma anları görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güngören Kaza tramvay

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