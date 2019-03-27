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Güngören’de yarım saat arayla ikinci yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

Güngören’de gece saatlerinde yarım saat arayla ikinci bir yangın çıktı.

Güngören’de gece saatlerinde yarım saat arayla ikinci bir yangın çıktı. 4 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında daire içerisindeki bir kedi dumandan etkilenmemek için cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi, sahibine teslim edilirken kedinin kurtarılmayı beklediği o anlar kameraya yansıdı.
Yangın saat 00:30 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangın nedeniyle dairenin içerisini yoğun duman kapladı. Daire içerisinde bulunan kedi ise dumandan etkilenmemek için cama çıktı. Cam kenarında kurtarılmayı bekleyen kedi bir süre burada bekledikten sonra içeriye girdi. O anlar kameraya yansırken, İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu odadan çıkartılan kedi aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi.
Vatandaşlar endişeyle kedinin kurtarılmasını bekledi
Yangın nedeniyle daire içerisinde yoğun duman nedeniyle kedinin cama çıktığını gören vatandaşlar panikle kedinin kurtarılmasını bekledi. Endişeli bakışlarla o anları izleyen vatandaşlar kedinin kurtarılmasının ardından rahat bir nefes aldı. Mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edilirken, kedisinin kurtarılmasının ardından sahibinin gözyaşı döktüğü görüldü.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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