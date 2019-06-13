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Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binanın çevresinde ekipler, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Olay, Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltıldı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 5 katlı binadan sesler geldiğini duyan vatandaşlar panik yaşayarak kendilerini binadan dışarıya attı. Bazı evlerde çatlakların oluşması ve binanın dış yüzeyindeki duvarlarda yaşanan dökülmeler nedeniyle vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alırken, kayma tespit edilen 9 daire ve 3 işyerinin bulunduğu bina ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

"Eşyaları alamadık dışarıda kaldık"
Bina sakinlerinden Mahmut Etgü olay anını anlatarak, "Bina 39 yıllık. Burada çalışma yapıldı. Orada da çalışma yapan arkadaş, çatır çutur sesler gelince oradan bir anda kendini dışarı atıyor. Ondan sonra zabıta geldi. Yıkılacak dedi. Şuanda bile tehlike saçıyor bina. Ne olacağı belli değil o yüzden binayı boşalttılar. Şuanda haber bekliyoruz. Bizde eşyaları alamadık dışarıda kaldık. Belediye burada destek vermiş. Bunun ne faydası olacak bilmiyoruz. Hiçbir güvenlik yok. Bir anda boşalttın dediler çıktık. Üstümüze bir şey bile almadık. Telefonum bile içeride kaldı" dedi.

"Bölgede ciddi anlamda bir çalışma yapmasını bekliyoruz"
Yan apartmanda oturan Ahmet Özdemir ise, “30 yaşın üstünde bir bina. Bina sahipleri bu çatlağı gidermek için bir inşaat işi yapanlarla anlaştı. Onlar burayı tamir edecekti. Binada sesler gelmeye başladı. Daha sonra belediye gelip mühürlendi. Uzun bir süredir böyle. Yavaş yavaş bina sakinleri de farkındaydı. Şimdi oldu. Bizde endişe duyuyoruz. Sadece bu bine değil diğer bütün yanındaki binalar tehlikede risk altında. Bölgede ciddi anlamda bir çalışma yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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