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Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 19:18 | Son Güncelleme

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Güngören'de 5 katlı bir bina yıkılma tehlikesi üzerine tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Güngören Merkez Mahallesi Aydınlar Sokağı'ndaki 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.

Vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binayla yanındaki bina arasında aralık oluştu.

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Güngören tahliye yıkım tehlikesi

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