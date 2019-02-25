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Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de  yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı.

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı

İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde Güngören’de meydana geldi. Çarpışan iki araçtan biri savrularak yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce ileriye düşen kadına çevredekiler yardım etti. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptıGüngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptıGüngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptıGüngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı

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