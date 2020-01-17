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  4. Güngören’deki doğalgaz patlamasında enkaz kaldırıldı

Güngören’deki doğalgaz patlamasında enkaz kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 07:02 | Son Güncelleme

Güngören’de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle oluşan enkaz kaldırıldı.

Güngören’de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle oluşan enkaz kaldırıldı. Çift yönlü kapatılan yol yaklaşık 3 sonra açıldı.

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle oluşan enkaz kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü. Patlama sonucu evden düşen parçalar binanın çevresinde bulunan işyerlerine ve bazı binalarda hasar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise dairede kontrol yaptı. Patlama nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri binanın dışında ve evin içinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardındın itfaiye ekipleri, binadan sarkan demir parçaları kesti.
Belediyeye ait temizlik ekipleri, kepçe yardımıyla caddeye fırlayan enkazı toplayarak kaldırdı. Temizlik çalışmalarının ardından tramvay yolunun geçtiği caddedeki trafik yaklaşık 3 saat sonra normale döndü.

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