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Güngören’deki fabrika yangını havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

Güngören’de bulunan alkollü içecek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güngören’de bulunan alkollü içecek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikayı söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Yangın, Güngören’de alkollü içecek fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın deposunda başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, binadan yoğun dumanlar yükselirken ekiplerin fabrikayı söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

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